Milan Jaff raiskasi törkeästi lapsen – vankeutta hieman yli kaksi ja puoli vuotta

Aiemmat tuomiot lievensivät merkittävästi

Nyt määrätty yhteinen rangaistus on kuitenkin merkittävästi näitä arvioita lievempi, sillä Jaffilla on kontollaan muun muassa aiempi 10 vuoden vankeusrangaistus Helsingin käräjäoikeudessa puidussa katujengirikosjutussa. Hänet on myös tuomittu yli vuoden ehdottomaan vankeuteen toisessa rikosjutussa.