Katujengin johtohahmo Milan Jaff taas käräjillä – syytetään törkeästä lapsenraiskauksesta ja raiskauksesta

Syytteiden käsittely alkoi oikeudessa viime viikolla ja jatkuu edelleen. Törkeän lapsenraiskaussyytteen asiakirjat on määrätty kokonaan salaisiksi, joten syytteen sisällöstä ei ole toistaiseksi saatavilla tarkempaa tietoa.

Pelkän syytenimikkeen perusteella voi kuitenkin päätellä, että syyttäjä epäilee Jaffin tehneen törkeän seksuaalirikoksen, jonka uhri on alle 16-vuotias.

Syyttäjä: Pakotti suojaamattomiin sukupuoliyhteyksiin

Jaff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hänen mukaansa kaikki tapahtui yhteisymmärryksessä. Hän kiistää käyttäneensä väkivaltaa tai muutenkaan pakottaneen naista. Jaffin mukaan nainen itse halusi "kovaa seksiä".

Kova rikostausta

Jaff on ollut viime aikoina useita kertoja oikeudessa vakavista rikoksista syytettynä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja on mahdollista, että juttua puidaan vielä myöhemmin hovioikeudessa.

Lisäksi KRP tutkii tällä hetkellä Vantaalla tapahtunutta murhan yritystä, mihin liittyen Jaff on vangittu rikoksesta epäiltynä. Jutun esitutkinta on loppusuoralla. KRP on kertonut tapauksen liittyvän katujengeihin. Jos asiassa nostetaan myöhemmin syyte, Jaff palaa jälleen kerran käräjäoikeuteen vakavasta väkivaltarikoksesta epäiltynä.