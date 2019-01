Kapteeni Jan-Tore ohjastaa risteilijää, joka raivaa tietään läpi vuoden pahimman myrskyn kohti Maarianhaminaa: "Epämukavalta tämä matkanteko voi paikoin tuntua"

– No onhan siellä puuskissa tuulen nopeus yli 30 metriä sekunnissa, mutta keskimääräinen tuuli on toki alempi eikä saariston suojassa tuuli puhalla noin paljon, hän sanoo.

– Myrsky on edessä, mutta ajamme hiljempaa ja voimme muuttaa vähän reittiä, jos tarve vaatii.

– Epämukavalta tämä matkanteko voi paikoin tuntua, pärskeitä lentää paljon ja jonkun verran on keinuntaa, mutta ei tässä sen kummallisempaa ole, vakuuttaa kokenut kapteeni.

Laivayhtiöillä on selkeät toimintamallit, joita käytetään, kun edessä on kova myrsky.

– Viking Line on tilannut merenkulkuun tarkoitetun sääennusteen Ruotsin hydrologian ja ilmatieteen laitokselta. Sen perusteella nähdään päivittäin, millainen sää on tulossa tuntien tarkkuudella. Toki meidän pitää suunnitella matkaa hieman eri tavalla jos on tuulisempaa, mutta hyvä valmistautuminen takaa sen, että meillä ei tule olemaan ongelmia, Thörnroos sanoo.