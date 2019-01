Ensi yönä laivat risteilevät melkoisen hurjassa kelissä – näin laivayhtiöt varautuvat myrskyyn: "Mitään tuulirajaa ei ole"

– Kovalla tuulella ajonopeutta lasketaan ja laivan evävakaajilla saadaan keinuntaa pienennettyä. Myrskyn vuoksi vuorot saattavat olla vähän myöhässä ja joskus esimerkiksi Ahvenanmaan pysähdys saatetaan jättää väliin, mutta laivat on tehty toimimaan myös myrskyissä.

– Kannattaa tosiaan muistaa, että Itämeri on laaja alue. Kaikki riippuu siitä, mihin suuntaan ja milloin on menossa. Myrsky voi olla jossain kohtaa hyvinkin maltillinen, kun saaristo on suojana, toteaa Tallinkin viestintäjohtaja Marika Nöjd.