Aloittiko karanteenirikkuri Kanta-Hämeen sairaalaepidemian? Johtajaylilääkäri kiistää huhut: "Vastuutonta, että joku on pistänyt tällaista liikkeelle"

Omaehtoinen karanteeni on yhä vahvasti suositeltavaa

Sairaalaepidemia on saatu kuriin

Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinnassa on toipunut sitä riivanneesta sairaalaepidemiasta hyvin. Koronapotilaita on keskussairaalassa tällä hetkellä neljä.

– Siitä on tultu hienosti alas. Tänä aamuna meillä on viisi koronapotilasta terveyskeskusvuodeosastoilla. Keskussairaalassa yksi potilas on teho-osastolla ja kolme vuodeosastolla ja näistäkin osa on kotiutumassa viikonlopun aikana. Nämä kaikki eivät liity sairaalaketjuun, vaan väestön keskuudessa jylläävään tautiin.