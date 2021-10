Kansanedustajille tulvii sähköpostia koronapassin vastustajilta – "Joissakin viesteissä passia rinnastetaan natsi-Saksan ihmiskokeisiin"

Sähköpostien tulva on jatkunut tänäänkin.

– Posteja on nyt tullut todella useita kymmeniä. Edelleen niiden tulo vaan jatkuu, Kosonen sanoo MTV Uutisille.

Kosonen ei ole ainoa: sähköposteja on lähetetty kampanjanomaisesti vähintäänkin lukuisille kansanedustajille. Sähköpostit eivät ole tismalleen samansisältöisiä, mutta niiden viesti on sama. Koronapassi on lähettäjien mielestä syrjivä, eikä sille ole lääketieteellisiä perusteita.