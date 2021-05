Kansanedustaja Iiris Suomela joutui uhkaavaan tilanteeseen eduskuntatalolla – mielenosoittajat ryntäsivät kohti: "Kritiikki on ok, mutta ei ole ok uhkailla"

"Ihmiset voivat jäädä yksin"

– Enemmän olisin huolissani vaikkapa niistä uusista ensikertalaisehdokkaista, joilla ei ole välttämättä samanlaista tukiverkkoa. Tiedän, että moni puolue on tätä yrittänyt kehittää, vihreissä tähän on esimerkiksi panostettu paljon, mutta silti ihmiset voivat jäädä yksin, Suomela muistuttaa.

– Siitä olen tosi huolissani. Me tarvitsemme uusia ehdokkaita mukaan. Me konkarit pärjäämme, mutta eniten olen huolissani uusista tulokkaista.

Suomelan mukaan ongelmaksi eduskunnassa on tällä hetkellä noussut se, että eduskunnassa on yksittäisiä kansanedustajia ja kansanedustajien avustajia, jotka ovat esittäneet uhkauksia EU-elpymispakettiin liittyen eivätkä ole suostuneet esimerkiksi koronaturvallisuusjärjestelyihin.

– Ja että kaikki sitoutuisivat siihen, että varsinkin näin vaaliaikana suojataan etenkin niitä uusia ehdokkaita vihamyllytykseltä. Kritiikki on ok, on ok olla vihainen, mutta ei ole ok uhkailla.