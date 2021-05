"Itsenäisyys on uhattuna, liittovaltio tulee": Kansanedustajat hukkuvat masinoiduilta vaikuttaviin viesteihin, joissa kehotetaan äänestämään EU-elpymispakettia vastaan

– Jos Suomeen saadaan eripuraa ja vielä EU:kin sekaisin, on se sellaista hajaannusta ja hämmennystä, joka on vanhoja hybridivaikuttamisen perusjuttuja, ulkoasiainvaliokunnassakin istuva Savola sanoo.

"Informaatiovaikuttaminen pitäisi tutkia"

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén arvioi, että kampanjointi on ollut poikkeuksellisen aktiivista. Asia on kuitenkin iso ja periaatteellinen EU:n tulevaisuuden kannalta, minkä takia rajukaan kritiikki ei ole häntä yllättänyt.

– Aika paljon on sellaista sähköpostia, joka vaikuttaa masinoidulta tai on tunnistettavissa samoja lähteitä ja sanankäänteitä. Iso osa näistä viesteistä on massapostia eli sama viesti on lähetetty kaikille kansanedustajille, Sirén sanoo ja lisää, että mukana on myös henkilökohtaisia yhteydenottoja.