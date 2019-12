Kansanedustajana Marin kannatti ärhäkästi kuuden tunnin työpäivää ja polttomoottorien kieltämistä – pääministerinä äänenpaino pehmeni: "Tämä hallitus ei ole sitä työlistalleen ottanut"

Vaalikonevastausten ja Sanna Marinin julkisten kannanottojen perusteella Suomen tuore pääministeri on aatemaailmaltaan sosiaalidemokraattien vasemmistolaista laitaa edustava, ympäristöarvojen puolesta liputtava liberaali.

– Tietenkin hallituksen pääministerinä edustan koko hallitusta ja edustan sitä ohjelmaa, joka yhdessä viiden puolueen kanssa on sovittu. Se on se tie, jolla me jatkamme, ja josta jo viime hallituskaudella olemme aloittaneet, Marin perusteli.