Kesätyöaika 30 tuntia viikossa – Sanna Marinin avaus 6 tunnin työpäivästä on jo totta demareiden keskuudessa

SDP:n puoluetoimiston hallintopäällikkö Ville Wallin vahvistaa, että puoluetoimistolla noudatetaan kesätyöaikaa. Kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin työskennellään 30 tuntia viikossa, kun talviaikaan viikkotyöaika on 35 tuntia. Palkka säilyy samana kesän lyhyemmästä työajasta huolimatta.

Järjestely on toimiva

Järjestely on Wallinin mukaan toimiva. Hän huomauttaa, että politiikka hiljenee muutenkin kesäksi, eikä silloin ole niin kovaa tarvetta tehdä täyttä työpäivää.

Uusi työehtosopimus tuli voimaan toukokuun alusta ja siinä kesätyöaika on edelleen mukana.

Wallin ei osaa kertoa kesätyöajan historiasta sen tarkemmin, mutta ainakin sitä on noudatettu niin pitkään kuin hän on ollut talossa, eli vuodesta 2013.

– En osaa sanoa, kuinka pitkään, mutta tosi pitkään se on ollut, hän sanoo kesätyöajasta.

Tehdään lyhyempää työpäivää – ei nelipäiväistä viikkoa



Muiden puoluetoimistojen työaikajärjestelyistä Wallin ei osaa sanoa yhtään mitään. SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen kuitenkin arvelee, että muut puolueet tuskin noudattavat samaa työehtosopimusta kuin SDP, jolla on käytössään Järjestötoimitsijain Liiton (JTL) työehtosopimus.

– Se on puolueen sisarjärjestöjen, SDP:n puoluetoimiston ja piirijärjestöjen työntekijöiden käytössä erityisesti, Suominen kertoo sopimuksesta.

JTL on Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ammattiosasto. Suominen ei tiedä tarkemmin historiallisia syitä sille, että puolue noudattaa juuri JTL:n sopimusta.

– On se mukava, että työnantajankin puolelta on tavallaan se ajatus, että silloin kun on hiljaisempaa kesäaikaa, ihmiset silloin myös tekevät vähän lyhyempää työpäivää, koska meillä pakkautuu töitä syksyyn järjestötoiminnan aktiivisille kuukausille paljon, hän kuitenkin sanoo.