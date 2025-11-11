Poliisi pääsi varkaan jäljille toisen autoilijan avulla.
Kerroimme lokakuussa tapauksesta, jossa mies varasti Kuopiossa nopeusvalvontakameran eli peltipoliisin sahaamalla sen poikki. Nyt poliisi kertoo, että epäilty tekijä on löytynyt sekä tunnustanut teon.
Poliisin tietojen mukaan tapahtumaketju alkoi epäillyn ajettua ylinopeutta. Siilinjärveläinen 1990-luvulla syntynyt mies oli ajanut 104 kilometriä tunnissa 80 kilometrin nopeusrajoituksen alueella.
Kun kamera oli välähtänyt, mies oli hakenut tarvittavat välineet tolpan sahaamiseksi sekä kameran kuljettamiseksi ja palannut myöhemmin tapahtumapaikalle.
Sukeltaja löysi kameran
Tapaus tuli poliisin tietoon seuraavana aamuna 23. lokakuuta toisen autoilijan ilmoituksesta.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tiina Borg kertoi, että epäillyn jäljille päästiin autoilijan ilmoituksen perusteella.
– Pystyimme hyödyntämään erilaisia tietolähteitä tapauksen tutkinnassa, kertoi Borg tiedotteessa.