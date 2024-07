Juuri nyt: Näin Helsingin keskustassa ampunut Timo Vornanen kommentoi toimintaansa

Kukaan ei loukkaantunut ampumisessa, ja poliisilla on tilanteesta valvontakameratallenteita.

– Minua on eri tavoin ja eri henkilöiden toimesta lähestytty, sekä fyysisesti että sanallisia uhkauksia esittäen. Tämä on todennettavissa videotallenteilta.

Lisäksi hän kuvailee nyt "ravintolapainina" mainittua tapahtumaa. Vornasen on kerrottu painineen ravintolan sisällä toisen miesasiakkaan kanssa. Vornasen mukaan "paini" kesti nelisen sekuntia.

Poliisi on aiemmin kertonut, että tapauksen tiimoilta on kirjattu rikosilmoitus laittomasta uhkaukseta, jossa Vornanen on puolestaan asianomistajana. Rikosilmoitus koskee sanallista uhkailua, jota Vornanen epäilty kertoo kokeneensa ravintolassa ja ravintolan ulkopuolella ampumisiltana.