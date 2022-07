Hurja video raitiovaunusta: Miestä ammuttiin vatsaan ruokakaupan edessä

Tilanne alkoi siitä, että parikymppinen uhri oli tullut nelikymppisen miehen ovelle perimään velkaa. Tekijä kertoi, että painin päätteeksi he sopivat selvittävänsä asiaa ulkona.

Uhrilta poistettiin sappirakko

Tilanteessa oli riski ulkopuolisten haavoittumiseen

– Lehmuspuron teon moitittavuutta ja hänen syyllisyyttään arvioitaessa merkittävä painoarvo on annettava teon vaarallisuudelle. Lehmuspuro on ampunut [uhria] yleisellä paikalla, jossa on ollut sivullisia välittömässä läheisyydessä.