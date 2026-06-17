Esitutkintaa ei määrätä toimitettavaksi, sillä valtakunnansyyttäjä ei todennäköisesti tässä asiassa nostaisi syytettä.

Kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) viime elokuisista A-studion puheista ei aloiteta esitutkintaa, määrää valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja puhui elokuisessa Ylen A-studiossa "heikkolaatuisista tulokkaista" ja osoitti viestinsä "väestönvaihtajille".

Keskisarjan puheita puitiin sekä mediassa että poliitikassa syksyllä 2025. Esimerkiksi hallituskumppanit kristillisdemokraateista sekä RKP:stä tuomitsivat puheet täysin. Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että ei hyväksy puheita.

Lue myös: Keskisarjan salaliittopuheet pysäyttivät Ylen suorassa lähetyksessä

Poliisin tutkinnanjohtaja päätti jo 16.9.2025 olla aloittamatta esitutkintaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska asiassa ei ollut syytä epäillä Keskisarjaa rikoksesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi 26.9.2025 valtakunnansyyttäjää määräämään esitutkinnan toimitettavaksi.

Valtakunnansyyttäjä kertoo arvioineensa Keskisarjan esiintymistä ja kommentteja kokonaisuuten. Hän on myös päätöksessä punninnut keskenään sananvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia.

– Sananvapauden merkitys on kyseisessä keskustelussa ollut korostunut, ja sen rajoittamiseen on suhtauduttava kriittisesti, valtakunnansyyttäjän tiedotteessa todetaan.

Esitutkintaa ei määrätä toimitettavaksi, sillä valtakunnansyyttäjä ei todennäköisesti tässä asiassa nostaisi syytettä.