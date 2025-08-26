Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää poistettiin Provinssista kesällä 2023. Nyt asiaa käsitellään oikeudessa.

Oliko sukupuolen moninaisuudesta kriittisesti kirjoittaneen kansanedustajan poistaminen Provinssi-festivaaleilta syrjintää?

Tähän kysymykseen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus ottaa pian kantaa. Oikeudenkäynti festivaalin järjestäjiä vastaan alkaa tänään.

Tapaus liittyy kesään 2023, jolloin perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää oli kutsuttu vip-vieraaksi Provinssiin kuten kaikki muutkin Vaasan vaalipiirin kansanedustajat, mutta festivaalin johto päätti poistaa Mäenpään tapahtumasta tämän kirjoitettua Ilkka-Pohjalaiseen Opetushallituksen sukupuolen moninaisuutta kouluopetuksessa käsittelevää ohjetta kritisoivan kirjoituksen.

Syyttäjä vaatii kolmelle festivaalin johtohenkilölle rangaistusta syrjinnästä. Haastehakemuksen mukaan Mäenpää poistettiin festivaalilta ilman hyväksyttävää syytä ja hänet asetettiin eriarvoiseen asemaan poliittisesten näkemystensä vuoksi.

Kirjoituksessaan Mäenpää arvosteli Opetushallituksen verkkosivuilla julkaistuja ohjeita sukupuolen moninaisuudesta. Kirjoituksen otsikkona on "Lasten mielen myrkyttäminen on lopetettava".

Mäenpää kritisoi muun muassa sitä, että Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksessa "sukupuolen moninaisuudesta voi jakaa ikätasoisesti tietoa lapsille kertomalla esimerkiksi, että joillakin pojilla on pimppi tai on mahdollista kasvaa aikuiseksi naiseksi, vaikka olisi syntymässä määritelty pojaksi".

– Sairasta, sanon minä, Mäenpää kirjoitti Ilkka-Pohjalaisessa.

Järjestäjät perustelivat päätöstä sillä, että Mäenpään lehdessä julkaisemat mielipiteet olivat heidän mukaansa ristiriidassa tapahtuman arvojen kanssa. Mäenpäälle oli kerrottu kutsun perumisesta sähköpostitse, mutta tieto ei ollut tavoittanut häntä.

Syyttäjä toteaa, ettei Mäenpää ole toiminnallaan festivaalialueella vaarantanut sen turvallisuutta tai käyttäytynyt syrjivästi ketään kohtaan.

Syyttäjän mukaan Mäenpään lehtikirjoitus ei ole muodostanut hyväksyttävää syytä poistaa hänet Provinssin festivaalialueelta tai asettaa hänet muihin festivaalikävijöihin tai ainakin muihin kutsuttuihin kansanedustajiin nähden ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan

asemaan.