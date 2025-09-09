Oikeus: Provinssi syrji PS-kansanedustajaa peruessaan VIP-kutsun

Provinssi-festivaali syyllistyi syrjintään poistaessaan perussuomalaisen kansanedustaja Juha Mäenpään tapahtumasta.

Kyseessä oli vuoden 2023 Provinssi-festivaali Seinäjoella. Tapahtuma oli kutsunut tapahtumaan kaikki Vaasan vaalipiirin kansanedustajat. Kutsuvieraskortissa kansanedustajien tuli rastittaa seuraava lomakkeen kohta:

– Provinssi on sitoutunut noudattamaan toimintaperiaatteita, jotka pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla. Haluamme taata kaikille työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä yleisöllemme turvallisen ja syrjinnästä vapaan festivaaliympäristön - niin minäkin!

Toisena tapahtumapäivänä Ilkka-Pohjalaisessa julkaistiin Juha Mäenpään kirjoitus, jossa tämä kritisoi Opetushallituksen ohjeistusta sukupuolen moninaisuuden opetuksesta koulussa. Tämän johdosta Provinssi-festivaali päätti kutsun peruuttamisesta. Järjestyksenvalvojat tavoittivat Mäenpään puolisoineen festivaalialueella saman päivän iltana, jossa heitä kehotettiin poistumaan paikalta tai ostamaan pääsylipun tapahtumaan. Mäenpäät poistuivat festivaalialueelta noin kaksi ja puolituntia ennen tilaisuuden päättymistä.

Kolmelle tuomio syrjinnästä

Syytteeseen oli asetettu kolme Provinssin järjestäjäorganisaation edustajaa. Käräjäoikeus katsoi heidän kaikkien syyllistyneen syrjintään.

Oikeus katsoi, ettei Provinssin kutsuvieraille tarkoitettua tilaisuutta voitu rinnastaa yksityistilaisuudeksi, joka olisi syrjintärikoksen soveltamisalan ulkopuolella. Festivaali oli kuitenkin julkinen tilaisuus, johon kutsuvieraat osallistuivat.

Kansanedustajan Mäenpää poistettiin usean järjestyksenvalvojan ohjaamana niin, että tämä oli usean kutsuvieraan nähtävissä. Asiaa käsiteltiin myöhemmin myös julkisuudessa laajalti. Oikeus katsoi, että Mäenpää oli asetettu ilmeisen eriarvoiseen ja muihin kutsuvieraisiin ja asiakkaisiin nähden olennaisesti huonompaan asemaan.

Oikeus katsoi, että kansanedustaja Mäenpään mielipiteet ja puheet ovat olleet jo ennen julkaistua kirjoitusta järjestäjien tiedossa, mutta siitä huolimatta he olivat lähettäneet tälle kutsun. Oikeus katsoi, että Mäenpään kolumni oli liittynyt kiinteästi arvoihin ja niiden pohjalta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän vuoksi syrjinnälle ei ollut hyväksyttävää syytä.

– Kutsu on peruutettu yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan vuoksi, mikä käytännössä rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapauden käyttöä, tuomiossa perustellaan.

Festivaalien järjestäjäorganisaatioon kuulunut kolmikko tuomittiin kukin 40 päiväsakon sakkorangaistukseen. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan Mäenpäälle 1600 euron kärsimyskorvaus.