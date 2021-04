Kansanedustaja Kärnä vaatii oikeuskansleri Pöystin eroa: ”Ei selkeästi ymmärrä omaa rooliaan”

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kehottaa oikeuskansleri Tuomas Pöystiä arvioimaan kriittisesti omaa asemaansa ja tekemään tarvittavat johtopäätökset. Kärnän mukaan Pöystin toiminnasta on tullut viime aikoina julkisuuteen sen tasoisia tietoja, että hänen uskottavuutensa on mennyt.

– Luottoni oikeuskanslerin kykyyn hoitaa enää tehtäviään on sama kuin poromiehen luotto kevätauringon paahtamaan mustaan Ounasjoen jäähän. Oikeuskansleri on itse jyrkästi kiistänyt osallistuvansa hallituksen lainvalmisteluun, mutta julkisuuteen tulleet sähköpostiviestit kertovat päinvastaista. Pidän myös hämmentävänä, että oikeuskansleri on selkeästi pyrkinyt ohjaamaan pääministeriä hänen julkisissa esiintymisissään. Kun tähän soppaan lisätään vielä oikeuskansleri Pöystin osuus VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin nimityksessä, ollaan vakavassa tilanteessa, Kärnä sanoo tiedotteessaan.