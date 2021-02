Äidit käyttävät 90 prosenttia vanhempainvapaista – miten isät saataisiin jäämään useammin kotiin? MLL korostaa parempia korvauksia ja isien omia kiintiöitä

– Suomessa vanhempainvapaiden korvaustaso on Pohjoismaiden alhaisin. Eli se, montako prosenttia palkkatuloista korvataan.

Virossa perhevapaiden parantaminen nosti syntyvyyttä

Monissa maissa korvaus on Iivosen mukaan 100 prosenttia palkasta koko vanhempainvapaan ajan.

– Esimerkiksi Virossa perhevapaita on parannettu hyvin voimakkaasti ja syntyvyys on kääntynyt nousuun näiden parannusten myötä.

– Suomessa taas syntyvyys on voimakkaasti laskenut ja uskon, että hyvä ja joustava perhevapaajärjestelmä, jossa on korkea korvaustaso, edistäisi osaltaan syntyvyyttä.

Korvauksiin tulevat korotukset merkittävä askel

Hallituksen tiistaina julkistamassa perhevapaauudistuksen luonnoksessa korvausprosenttia korotetaan osaksi aikaa. Vaikka korotusaika on lyhyt, on askel Iivosen mukaan merkittävä.

Äidit käyttävät 90 prosenttia vapaista

Suomessa äidit käyttävät edelleen arviolta 90 prosenttia perhevapaista, Iivonen sanoo. Se on vähemmän kuin esimerkiksi läsinaapurissa Ruotsissa.

– Sillä on väliä, minkälainen perhevapaajärjestelmä on. Olennaista on, että isät käyttävät enemmän ansiosidonnaisia vapaita, joita juuri nämä vanhempainpäivärahat ovat.