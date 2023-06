Yllättävä ongelma päätti suomalaiskuskin voittokamppailun MM-rallissa

– Vanne hajosi. Se on ollut viime aikoina puheenaihe. Nyt kävi taas näin. Siitä se fiilis lässähti, Suninen totesi pettyneenä.

– Nyt kävi näin. Sitä osuutta on ajettu useampana vuonna, eikä se ole edes kaikista rajuin osuus. Näköjään vanne voi mennä sielläkin hajalle, Suninen hämmästeli.

Sunisella on vielä pari päivää aikaa petrata sijoitustaan Sardinian sorakisassa. Ja mikäli jokelalaisen vauhti on samalla tasolla kuin perjantaina, sijoitus on varmasti huomattavasti parempi kisan päätteeksi.