Raportti: F-35-jäätyi Alaskan taivaalle – tuhoutui tulipallona

Raportin mukaan hydrauliikkajärjestelmään päätynyt vesi aiheutti F-35-hävittäjän tuhon Alaskassa.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-35A-hävittäjä putosi dramaattisesti alas tammikuussa 2025 Eielsonin lentotukikohdassa Alaskassa.

Ennen putoamista koneen lentäjä havaitsi koneen hydrauliikkajärjestelmässä häiriöitä, jonka vuoksi hävittäjän laskutelineet eivät toimineet normaalisti. Lentäjä oli yrittänyt kuumeisesti ratkaista ongelmaa ilmassa valmistaja Lockheed Martinin asiantuntijoiden kanssa 50 minuutin ajan.

Ongelmaa ei onnistuttu kuitenkaan ratkaisemaan puhelun aikana ja vikatilanne paheni entisestään. Lopulta lentäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hylätä kone ja pelastautua heittoistuimella.

Lopputuloksena pilotti selvisi mutta yli 70 miljoonan euron arvoinen hävittäjä tuhoutui tulipallona pudottuaan lentotukikohdan alueelle.

Suomi tilasi Yhdysvalloilta vuonna 2021 64 kappaletta F-35-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimissa vuodesta 1995 lähtien käytössä olleet Hornet-hävittäjät.

F-35-hävittäjien on arvioitu saapuvan ilmavoimien käyttöön vuonna 2026.

Vesi jäädytti hävittäjän

Tuore Yhdysvaltain ilmavoimien onnettomuustutkintaraportti paljastaa, että hävittäjä vikatilanne johtui siitä, että hydraulijärjestelmään oli päätynyt sinne kuulumatonta ainetta.

Aine oli tässä tapauksessa vettä, joka jäätyi ja sai aikaan laskutelineongelmat.

Raportin mukaan laskutelineet eivät menneet täysin sisään, eivätkä ne asettuneet keskelle, vaan lukkiutuivat vinosti vasemmalle. Laskutelineen ongelmat saivat hävittäjän tietokoneen luulemaan, että hävittäjä olisi laskeutunut maahan. Se teki koneesta hallitsemattoman.

Hylyn tutkinta paljasti, että hydraulinesteestä lopulta noin kolmasosa oli ollut vettä.

Ilmavoimien ex-pääkoelentäjä Jyri Mattilan mukaan on mahdollista, että vesi järjestelmään on päätynyt hydraulinesteen lisäyksen yhteydessä, jolloin kyse on inhimillisestä virheestä. Toinen mahdollisuus on että vettä pääsee järjestelmään käytön aikana, tai sitä jostain syystä esimerkiksi kondensoituu, jolloin vika on rakenteellinen.

– Hävittäjissä käytettävät hydraulinesteet tulevat suljetuissa säiliöissä suoraan valmistajilta. On mahdollista, että järjestelmään on päätynyt tätä kautta ylimääräistä ainetta. Sanottakoon kuitenkin, että vielä ihan pienien määrien vettä ei pitäisi aiheuttaa vielä kovin isoja ongelmia, mutta tässä tapauksessa sitä on ollut liikaa, Mattila kertoo.

Mattilan mukaan hävittäjän hydraulijärjestelmä on kuin "verenkierto". Ylimääräiset esineet, aineet tai epäpuhtaudet saavat aluksen yskimään kokonaisvaltaisesti.

– Toleranssit ovat pieniä, männät ovat tiiviitä. Jos sinne kuulumaton esine menee johonkin väliin, se estää järjestelmän normaalin toiminnan. Järjestelmä huomaa, että toiminta ei ole normaalia, jolloin se lukitsee sen pois käytöstä.