Kanada haluaa selvittää perin pohjin Iranin pudottaman ukrainalaiskoneen tapauksen: "Meillä on tunne, ettemme saa tietoa, jota haluamme"

Iranissa matkustajakoneen alasampumisessa kuolleiden uhrien kotimaat etsivät yhteistä linjaa, miten vaikuttaa tutkintaan ja tukea uhrien omaisia. Muun muassa Kanada on vaatinut, että alasampuminen on tutkittava pohjamutia myöten ja että sen on saatava Iranilta kaikki tieto tutkinnasta.