Taivaalla saatetaan nähdä erikoinen ilmiö lauantaina

Auringonlasku voi näyttäytyä osassa maata tavallista punertavampana.juhametso/All Over Press
Illaksi ennustetaan Suomen ylle savua, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.

Pohjois-Amerikasta Kanadan laajoista maastopaloista kantautunutta savua on saapunut Etelä- ja Keski-Ruotsin ylle. Iltaa kohden savua saapuu myös Suomeen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa savusta on ylempänä ilmakehässä, joten sillä ei ole vaikutusta ilmanlaatuun. Auringonlasku voi näyttäytyä osassa maata tavallista punertavampana.

