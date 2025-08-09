Taivaalla saatetaan nähdä erikoinen ilmiö lauantaina

Illaksi ennustetaan Suomen ylle savua, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.
Pohjois-Amerikasta Kanadan laajoista maastopaloista kantautunutta savua on saapunut Etelä- ja Keski-Ruotsin ylle. Iltaa kohden savua saapuu myös Suomeen.
Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa savusta on ylempänä ilmakehässä, joten sillä ei ole vaikutusta ilmanlaatuun. Illaksi ennustetaan Suomen ylle savua, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pohjois-Amerikasta Kanadan laajoista maastopaloista kantautunutta savua on saapunut Etelä- ja Keski-Ruotsin ylle. Iltaa kohden savua saapuu myös Suomeen.
Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa savusta on ylempänä ilmakehässä, joten sillä ei ole vaikutusta ilmanlaatuun. Auringonlasku voi näyttäytyä osassa maata tavallista punertavampana.
Uutista päivitetty 9.8. kello 13.15: Otsikko päivitetty.