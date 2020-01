Iran kiistää peitelleensä matkustajakoneen alas ampumista – "Lausunnot perustuivat senhetkisiin tietoihin"

– Joitakin virkamiehiä on jopa syytetty valehtelusta ja peittelystä, mutta siitä ei ole kyse. Valehtelu on sitä, että tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti vääristelee totuutta. Valehtelu on peittelyä: sitä, että tietää tosiasian, muttei ilmaise sitä tai vääntelee sitä, sanoi hallituksen tiedottaja Ali Rabiei Iranin valtiontelevision lähetyksessä.