Kamppailu tekoälyn tulevaisuudesta kiihtyy – palturia puhuvat tekoälyt aiheuttavat päänvaivaa

Mediassa dramaattisia käänteitä on selitetty kamppailuna, jossa vastakkain ovat bisneshenkiset tekoälyoptimistit ja insinööritaustaiset pessimistit, jotka varoittavat vaarallisen supertekoälyn riskeistä.

Tasapainoilu tekoälyn taloudellisten hyötyjen ja mahdollisten vaarojen välillä on ollut haasteena myös tällä puolen valtamerta. Euroopan unioni saavutti pitkiksi venyneiden neuvottelujen jälkeen joulukuussa sovun tekoälyasetuksesta, jonka yksityiskohdat ovat vielä epäselviä.

Tiedossa on, että asetus luokittelee tekoälyjärjestelmät eri riskitasoille ja kieltää riskialtteimmat kokonaan. Mukaan kieltolistalle päätyivät muun muassa sosiaalisen pisteytyksen järjestelmät.

OpenAI hehkuttaa vaaroilla

– On vaikea lähteä arvailemaan, mitä siellä on tapahtunut, mutta OpenAI on ennenkin käyttänyt pelottelua markkinointikeinona.