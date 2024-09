Kammottava virhe Mestarien liigassa – nyt puhuu Barcelonan syntipukki: "Ei saisi koskaan tapahtua”

– Emme olleet tilanteessa samalla sivulla. Minulle jäi huono fiilis Ericin puolesta, koska tilanne ei kääntynyt hänen edukseen. Pelasimme 80 minuuttia vajaalla. Tuollaista ei saisi koskaan tapahtua, mutta nyt kävi näin. Se on jalkapalloa, mutta tappio tekee kipeää, ter Stegen sanoi beIN Sportsille .

AS Monaco otti miesylivoimastaan nopeasti hyödyn irti, kun Maghnes Akliouche vei ranskalaisjoukkueen johtoon 16. peliminuutilla. Vaikka 17-vuotias Barcelona-tähti Lamine Yamal toi Barcelonan puolen tunnin kohdalla tasoihin, väänsivät isännät Hansi Flickin miehistöstä 2–1-voiton George Ilenikhenan voittomaalilla.

– Tappio ottaa pattiin, koska teimme kaikkemme vajaalla ja yritimme saada pisteen. Osoitimme asennetta. AS Monacon toinen maali tuli hetkellä, jolloin he eivät mielestäni ansainneet sitä. Siitä jää lopuksi huono fiilis, kun et saa ainuttakaan pistettä, ter Stegen jatkoi.