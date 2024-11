Paris Saint-Germain on suurissa ongelmissa Mestarien liigassa. Bayern München johtaa ranskalaisjoukkuetta 1–0-lukemin ensimmäisen puoliajan jälkeen.

Bayern München siirtyi pelissä 1–0-johtoon, kun italialaistähti Gianluigi Donnarumman sijaan PSG:n tolppien välissä aloittanut maalivahti Matvey Safonov sortui karuun virheeseen kulmapotkutilanteessa.

Venäläisvahti ei onnistunut nyrkkeilemään palloa tiehensä vaan ohjasi sen suoraan maalin suulle, mistä Min-Jae Kim puski pelivälineen sisään. Eteläkorealaisen ensimmäinen maali Mestarien liigassa syntyi 38 minuutin pelin kohdalla.

Katso Bayernin 1–0-maali ylälaidan videolta.

PSG on voittanut vain yhden ottelun tämän kauden Mestarien liigassa. Sen on parannettava otteitaan pian, sillä tämänhetkinen tulos jättäisi Luis Enriquen miehistön sarjataulukossa pudotuspelien ulkopuolelle, kun liigavaihetta on jäljellä enää kolmen kierroksen verran.