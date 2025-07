Kammottava näky Veikkausliigassa

FC KTP:n ruotsalaisdebytantti Oscar Linner loukkaantui karulla tavalla, kun kotkalaisseura kärsi 1–2-vierastappion Tampereen Ilvekselle keskiviikkoiltana jalkapallon Veikkausliigassa.

Ruotsin A-maajoukkueessakin pelannut Linner, joka siirtyi KTP:n riveihin keskiviikkona, heitettiin heti samana iltana tolppien väliin Ilvestä vastaan.

Ruotsalaisvahti joutui antautumaan vain 14 minuutin pelin jälkeen Oiva Jukkolan onnistuttua maalinteossa. Toisen puoliajan alussa Marius Söderbäck tuplasi tamperelaisten johdon kovalla laukauksella.

Ottelun viimeisellä kympillä oli Ilveksen keskushyökkääjä Roope Riskin vuoro yrittää maalintekoa, kun hän yritti ehtiä irtopalloon ennen maaliltaan syöksynyttä Linneriä. Entinen AIK-vahti kurotti laukauksen tielle kuitenkin ensimmäisenä, minkä seurauksena Riskin jalka pamahti suoraan päin Linnerin kasvoja.

Riski sai tilanteesta keltaisen kortin, kun taas Linner jouduttiin vaihtamaan pois kentältä. Ottelun jälkeen KTP-debytantti julkaisi Instagram-tilillään kuvan Riskin ohipotkun aiheuttamista vammoista ja kuittaili naama verisenä Ilveksen suuntaan.

– Jos haluat laittaa kasvosi uuteen kuntoon, mene Suomeen ja pelaa jalkapalloa. Kiitos, että toivotitte minut tervetulleeksi (Veikkausliigaan) niin mukavalla tavalla (Ilves), Linner kirjoitti julkaisuunsa.

KTP onnistui ottelun lopulla maalinteossa, kun KuPSin entinen maalikone Lucas Rangel kavensi pelin viisi minuuttia ennen päätösvihellystä. Ilves kuitenkin voitti 2–1 ja nousi sarjataulukossa toiseksi.

KuPS on Veikkausliigan kärjessä pisteen edellä Ilvestä, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän. FC Inter on kolmantena, SJK neljäntenä ja HJK viidentenä.