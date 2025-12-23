Joulun aatonaatto on kiireisin päivä pyhiä edeltäville ruokaostoksille. Kinkun suosio laskee pikkuhiljaa ja korkeat hinnat saavat suomalaiset harkitsemaan ostoksiaan jouluna.

Joulun aatonaattona ruokakaupoissa on käynyt kuhina. Joulun sijoittuminen keskelle viikkoa tänä vuonna, on vähentänyt pahimpia ruuhkia niin liikenteessä kuin kaupoissakin. Aikaa jouluostosten tekemiselle on riittänyt niin, että asiakkaat ovat saattaneet käydä ostoksilla useampana päivänä. Ajankohdasta huolimatta aatonaatto on joulun kiireisin päivä ruokakaupoille.

– Kyllä varmaan kahtena tai kolmena päivänä olemme käyneet, kertoo Leena Itkonen helsinkiläisessä kauppakeskus Kaaren Prismassa, joka on puoliltapäivin täynnä väkeä.

Aatonaattona myydään paljon nopeasti pilaantuvia tuotteita. SOK:n myyntijohtaja Hans Backström kertoo Huomenta Suomessa, että etenkin kalaa, kasviksia ja myydään paljon aatonaattona. Hän mainitsee, että eritoten tilli käy kaupaksi.

– Kinkut ja leipomistuotteet on ostettu jo aiemmin, hän summaa.

Idässä karjalanpaistia, lännessä silliä

Alueelliset erot näkyvät myös suomalaisten joulupöydissä.

– Esimerkiksi lipeäkalaa myydään paljon pohjanmaalla. Kinkkua myydään joka puolella, mutta pääkaupunkiseudulla on suhteessa vähemmän kinkun myyntiä, Backström kertoo.

– Kalkkunasta noin puolet myydään uudenmaan alueella, karjalanpaisti korostuu itä-suomessa ja länsirannikolla taas sillit, jatkaa K-Supermarketien ketjujohtaja Janne Vuorinen.

Vaikka kinkku onkin suomalaisten joulupöytien suosikki, on sen suosio hiljalleen laskenut. Tämän on huomannut jo yli kolmekymmentä joulua kaupoissa viettänyt kauppakeskus Kaaren Prisman johtaja Jari Kättö.

– Kalkkuna ja kalat nostavat suosiotaan vuosi vuodelta kinkun rinnalle. Kyllä se perinteinen joulukinkkukin vielä pintansa pitää, hän sanoo.

Hintojen nousu saa kuluttajat harkitsemaan ostoksiaan joulunakin

Kätön mukaan ruoan hinnan nousu näkyy asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä myös jouluostoksilla.

– Kyllä ehkä vähän tarkemmin ainakin katsotaan, mitä ostetaan. Toki joulupöytään halutaan panostaa, mutta ei ihan lapata kärryä täyteen. Tuotteet ostetaan harkiten, hän sanoo

Jouluostoksia tehnyt Itkonen kertoo, ettei joulun ostoksien loppusumma yllättänyt, mutta ei se miellyttänytkään.

– Kamalan kallista. 136 euroa meni nyt äsken. Kaksi kassillista. Vähän liikaa kaikki maksaa, mutta minkäs sille teet, hän sanoo.

Hinnasta huolimatta tiettyjä herkkuja täytyy Itkosen mukaan joulupöydässä olla tarjolla.

– Joulu tulee, kun on Vihreitä kuulia!