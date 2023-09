Kalle Rovanperän uhkaaja kuumottavassa tilanteessa – "Emme tiedä vielä sen enempää"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Pääkuvan video: Minne tähtikuskit päätyvät kaudeksi 2024? MTV Urheilun asiantuntijalla Riku Tahkolla on yllättävä näkemys Elfyn Evansin tulevasta työnantajasta.

MM-sarjan huippukuljettajista Hyundain Thierry Neuville on ainoa, jolla on virallisesti sopimuspaperi taskussaan ensi vuodesta. Kaikki muut kuskit käyvät parhaillaan neuvotteluja suuntaan ja toiseen.

Yksi näistä kuljettajista on Evans, joka on edustanut Toyotaa vuodesta 2020.

– Tilanne on hieman avoin tällä hetkellä. Mitään ei ole allekirjoitettuna, Evans kertoo MTV Urheilulle.

Toyotan tehdastiimiä vedetään Suomesta käsin ja tallilla on muutenkin vahva suomalaisleima. Evans ajaa jo neljättä kautta tallissa, jonka kilpurilla hän on saanut mahdollisuuden taistella maailmanmestaruudesta.

Rallin MM-sarjan piirit ovat pienet. Mukana on vain kaksi täysiveristä tehdastiimiä, Toyota ja Hyundai, sekä Fordeja ajattava brittitiimi M-Sport. Kuten asiaan kuuluu, myös Evans on tehnyt tunnusteluja muihin leireihin.

– Se on luonnollista, että keskusteluja käydään kaikkien kanssa tähän aikaan vuodesta. Joten katsotaan, Evans pyörittelee.

Evans on tämän kauden MM-sarjassa toisena ja hän on käytännössä ainoa kuljettaja, joka voi vielä haastaa tallitoverinsa Kalle Rovanperän tämän vuoden maailmanmestaruudesta. Evans on 33 pisteen päässä maanmiehestään ennen kolmea viimeistä osakilpailua.