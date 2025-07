Kalle Rovanperän esityksissä hämmentävä seikka – asiantuntija ärähtää: Otettava mallia Tänakista

MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm uskovat, että Kalle Rovanperä voi saavuttaa MM-rallissa entistä paremman suorituskyvyn, jos paiskii vielä kovemmin hommia.

Rovanperä on ollut kuluvalla kaudella ajoittain vain varjo mestaruusvuosiensa kuskista. Suomalainen on valitellut sitä, ettei ole saanut nykyautosta ja Hankookin renkaista mieluista kokonaispakettia. Rovanperästä ajaminen saattaa tuntua hetkittäin näennäisesti hyvältä, mutta vauhtia puuttuu.

Tähänastisen kauden ehkä huolestuttavin viikonloppu Rovanperän osalta nähtiin Virossa, kun hän jäi neljänneksi suosikkikisassaan. Ongelmat olivat samat kuin aiemmin.

Seuraavaksi edessä on Suomen kotiralli, ja jotain pitäisi keksiä.

Janne Ferm ja Jari Ketomaa nostavat tässä kohtaa esiin kauden aikana ajetut kisojen päätöspäivät ja Power Staget, joista on tarjolla paljon lisäpisteitä. Niitä Toyota-tähti Rovanperä on napsinut erittäin kelvollisen määrän.

Itse asiassa Rovanperän potti, 49 pistettä, on suurin koko kauden ajavien kuskien joukossa. MM-sarjaa johtavan Hyundain Ott Tänakin saalis on 39, samoin Toyotan Elfyn Evansin.

– Nyt Rovanperän on ravistettava itseään siinä koko rallin mitassa. Meinaan koko ajan unohtaa tuon Power Stagella löytyvän suorituskyvyn. Se on fakta, että se suorituskyky löytyy sieltä – siinä ei ole kahta sanaa! Jari Ketomaa kommentoi.

– Se on vain kaivettava läpi sen kolmen päivän ajan, ja nyt Rovanperä joutuu menemään vähän yli mukavuusalueensa, että se löytyy.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kalle Rovanperä oli pettymyksekseen neljäs suosikkikisassaan Viron MM-rallissa.Worldwide copyright: McKlein

Ketomaan mukaan kaikki lähtee nyt siitä, että auto pitäisi saada pikkuisen paremmaksi testeissä ennen Suomen osakilpailua. Tuolloin suorituskyvyn kaivaminen esiin tapahtuisi hieman helpommin koko rallin mitassa, kolmen päivän aikana.

– Kuokka käteen ja uutta setupia taskusta sinne autoon. Se tuntuma vaikka väkisin siihen, Ketomaa ärähtää.

Janne Ferm allekirjoittaa tämän.

– Tämä on se juttu, kun on ennen totuttu johonkin, ja ennen se (tuntuma) tuli vähän kuin itsestään. Nyt joutuu tekemään töitä.

– Aivan täysin sama, mikä Tänakilla oli. Tänakilla kävi välillä kädet kuin tynnyrinpesijällä. Hikoilikin jopa pätkän maalissa ja hengitti suun kautta, Ferm toteaa naureskellen.

Tänakin suorituskyky on noussut kohisten kauden edetessä. Kauden soraralleista virolaisella on huima neljän kakkossijan ja yhden voiton (Kreikka) saldo. Rovanperä on jäänyt jokaisessa näistä kisoista Tänakin taakse.

– Se (poikkeuksellisen raju työnteko) ei tunnu luonnolliselta, mutta kun se on kaikille vaikeata, Ferm summaa.

Suomen MM-ralli ajetaan 31.7.–3.8.

