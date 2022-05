Kalle Rovanperän meno ällistyttää maailmalla – ”Todistamme jotain historiallista”

– Kaksi henkilöä dominoi lähes 20 vuotta rallin MM-sarjaa, ja nyt meillä on Kalle Rovanperä. 21-vuotias, joka on voittanut kolme rallia putkeen ja johtaa sarjaa 46 pisteellä vain neljän kisan jälkeen. On pelottavaa, kuinka hyvältä kuskilta hän näyttää tuossa iässä, hämmästeli Bailey.