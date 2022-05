Kalle Rovanperän ja Toyotan alkukaudesta paljastuu hurjia yksityiskohtia – vastaavaa dominointia ei ole vähään aikaan nähty

Kolme osakilpailua peräjälkeen voittanut Rovanperä on kerännyt kauden neljästä ensimmäisestä osakilpailusta huimat 106 pistettä. Kun pistemäärä suhteutetaan siihen, miten paljon pisteitä on ylipäätään ollut mahdollista kerätä, Rovanperän kauden aloitus on nykyisen, kymmenen parasta kuljettajaa palkitsevan pistesysteemin aikakaudella (2010–) kolmanneksi paras. Edellä ovat vain Sébastien Ogierin ensimmäinen (2013) ja Sébastien Loebin seitsemäs (2010) mestaruuskausi.