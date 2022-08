Kalle Rovanperän mestaruus laittaisi historian kirjat totaalisen uusiksi – yksi kova fakta kertoo paljon suomalaistähden tilanteesta

Rovanperä johtaa tällä hetkellä kuljettajien MM-sarjaa 94 pisteen erolla ennen Hyundain Ott Tänakia, kun jäljellä on vielä viisi rallia. Täten Rovanperä on vahvasti matkalla kohti uransa ensimmäistä MM-titteliä.

Jos skenaario toteutuu, tulee hänestä ylivoimaisesti nuorin rallikuski, joka on voittanut maailmanmestaruuden. Tällä hetkellä ennätys on edesmenneen Colin McRaen hallussa. McRae voitti vuonna 1995 mestaruuden, kun hän oli hieman yli 27-vuotias (27 vuotta, 109 päivää). Juha Kankkunen on tilaston kakkonen (27 vuotta, 249 päivää).