Kalle Rovanperältä vähätteleviä puheita Toyotalle tärkeästä tapahtumasta – asiantuntija selventää, mistä on kyse

– Siinä (Japanin kisassa) on superhitaita Mikki Hiiri -erikoiskokeita. Ja niitä on Japanissa aika paljon, Rovanperän kartturi Jonne Halttunen totesi Dirtfishin kisaennakossa .

Rapsakkaa puhetta kaksikolta, kun kyseessä on Toyotan kotikisa, joka palasi viime kaudella MM-kalenteriin 12 vuoden tauon jälkeen. Japanilaistiimin sisällä on varmasti pidetty motivaatiopuheita, sillä Toyota jahtaa ensimmäistä voittoa kotimaaperällään. Hyundai ja Thierry Neuville juhlivat siellä vuosi sitten.

– Tässä on osaksi Toyotan auton ajettavuus, mutta enemmän se liittyy Rovanperän ajotyyliin. Mitä kovempaa mennään, niin sitä vahvempi hän on, Tahko aloittaa.

– Joskus joku on sanonut, että asvaltilla pitää osata ajaa tarpeeksi varovasti. Pää voi sanoa, että "pitää mennä, mennä, mennä", mutta pitää mennä tarpeeksi maltilla, jotta rengas on tiessä kiinni koko ajan, ettei pitoa rikota, eikä riehuta rengasta ylikuumaksi, Tahko selventää.

Rovanperä on parantanut vauhtiaan asvalttiolosuhteissa, ja on pystynyt tasaiseen tuloksentekoon niin soralla, lumella kuin asvaltilla. Tahko on huomannut suomalaisen otteissa silmiinpistävän trendin.

– Rovanperällä on selkeä tapa ajaa ralleja ja yksittäisiä erikoiskokeita. He valkkaavat (Halttusen kanssa) aamupäivän ja iltapäivän lenkiltä yhden pätkän, jossa he tekevät sen iskun. Sitten he saattavat vähän passailla, säästää renkaita ja ajaa niin sanotusti muiden tahtia ne muut pätkät. Se vahvuus kaksikolla on aina ollut, että yhtäkkiä sillä vähän vaikeammalla ja pidemmällä erikoiskokeella tulee se isku, Tahko summaa.