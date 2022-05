Tätä nimilistaa kelpaa ihastella! Kalle Rovanperä nousi huimien rallilegendojen joukkoon

Vähintään kolmeen peräkkäisvoittoon rallin MM-sarjassa on pystynyt vain 13 kuljettajaa historian saatossa. Huomattavaa on se, että näistä kuljettajista Mikko Hirvonen (neljä peräkkäistä voittoa kaudella 2009) on ainoa, joka ei voittanut urallaan maailmanmestaruutta.