Kalle Rovanperä kertoi työstä, joka siivitti suomalaistähden hurjaan lentoon – "Uimme melko syvissä vesissä"

– Aika paljon on positiivisempi fiilis nyt kuin kisan alussa. Uimme melko syvissä vesissä. En ihan ensimmäisenä iltana uskonut, että voimme näin hyvin nousta. Pakko olla tyytyväinen, että pystyimme noin paljon autoa parantamaan. Sitä kautta pääsin itsekin uuden auton kanssa sinuiksi, Rovanperä summasi kisan jälkeen.

Rovanperä nappasi kisan päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta täydet viisi lisäpistettä. Täyden kauden ajavista kuskeista Rovanperä on korkeimmalla MM-taulukossa , kun edellä ovat vain Montessa juhlinut Sebastien Loeb ja toiseksi jäänyt Sebastien Ogier . Multimestarit ajavat kuitenkin vain valikoituja MM-ralleja tänä vuonna.

– Yksi ralli on ajettu ja monta jäljellä. En edes tiedä, montako kisaa meillä on tänä vuonna. Yritetään toki jatkaa samalla tavalla, Rovanperä kuittasi.

Rovanperää 26 vuotta vanhempi Loeb teki Montessa historiaa. Helmikuussa 48 vuotta täyttävä Loeb on nyt kautta aikain vanhin osakilpailuvoittaja MM-sarjassa. Aiemmin ennätystä piti hallussaan Ruotsin Björn Waldegard , joka oli 46-vuotias voitettuaan Keniassa vuonna 1990.

– Kova veto Loebilta. Kyllä minä odotin, että hän varmasti ajaa hyvin. Ford näytti hyvältä, mitä katsoin testivideoita. Tiedossa oli, että hänellä on vielä homma hallussa, kun on ajanut kuitenkin paljon. Silti ihan huikea veto, koska näitä kisoja hän on niin vähän ajanut viime aikoina, Rovanperä ylisti.