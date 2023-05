Kalle Rovanperältä tyly kuitti epäilijöille

– Viimeinkin pääsimme ralliin sillä tavalla, että kaikki on suhteellisen kunnossa, eikä lähtöpaikka näytellyt niin isoa roolia. Nyt emme pudonneet kyydistä heti perjantaina. Saimme kunnon lähtöpaikan lauantaille ja lähdimme ajamaan täysillä kilpaa, Rovanperä sanoi MTV Urheilulle.

Johtoasema MM-sarjassa on Rovanperän eduksi 17 pisteen verran ennen Portugalissa neljänneksi ajanutta M-Sport Fordin Ott Tänakia. Tallikaverit Elfyn Evans sekä Sebastien Ogier ovat jääneet jo 29 pisteen päähän. Hyundain Thierry Neuville on tasan 30 pistettä Rovanperää perässä.

– Näinhän se on valitettavasti tehtävä. Sardinian kisaan ei ole ihan hirveät odotukset. Se on kalenterissa kisa, josta tykkään kaikkein vähiten. Onneksi meillä on hyvin pisteitä, niin voidaan lähteä sinne aurailemaan. Katsotaan, mitä saadaan sieltä tuotua, Rovanperä mietti.