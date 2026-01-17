Kalle Rovanperä nousi kymmenennelle sijalle Oseanian formulasarjan toisessa kisalähdössä Uudessa-Seelannissa.
Avauslähtöön Taupon moottoriradalla aika-ajojen jälkeen 13. lähtöruudusta startannut Rovanperä putosi ensimmäisessä kisastartissa sijalle 16, mutta toisessa lähdössä alkoi tapahtua.
Rovanperä pääsi vastustajiensa epäonnen ja omien ohitustensa ansiosta nousemaan lopputuloksissa kymmenennelle sijalle. Sijoitus on rallimestarin tähänastisista kisoista paras.
Lauantain ensimmäisen osakilpailun voittoon ajoi uusiseelantilainen Ryan Wood. Toisessa kisastartissa ykkönen oli australialainen James Wharton.
Oseanian formulasarjan kisat jatkuvat Taupon moottoriradalla myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa jälleen aika-ajoilla ja kahdella seuraavalla kilpailulähdöllä.
Rovanperä valmistautuu Oseanian sarjassa Japanissa ajettavaan Super Formula -kauteen.