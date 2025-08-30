Kalle Rovanperältä hyytävä viesti muille

Kalle Rovanperä aloitti Paraguayn MM-rallin lauantaipäivän pohja-ajalla, vaikka pätkä sisälsi suomalaisen mukaan lukuisia virheitä.

Rovanperä pääsi kärkipaikalta toiseen ajopäivään, joten myös lähtövuoro suosii häntä.

Toyota-kuski tuli 18 kilometrisen päivän avauserikoiskokeen maaliin 1,1 sekuntia Ott Tänakia nopeammin. Johto kasvoi 8,7 sekuntiin.

Uusintakuvissa näkyi tilanne, jossa Rovanperä kävi leveänä mutkassa. Kuskin mukaan vastaavaa tapahtui enemmänkin.

– Joo, menin leveäksi monessakin paikassa. Aika ei ole niin huono, kun ottaa huomioon, että tein monta virhettä. Jätimme monta sekuntia pätkälle.

– Pito on vaikea edelleen, ja liukkaus on yllättävää. Ei ole helppoa pitää ajolinjaa. Pystymme parempaan, Rovanperä totesi maalissa.

Rovanperän kiinni ajamisesta uhonnut Hyundai Adrien Fourmaux putosi kisassa kolmanneksi hävittyään suomalaiselle 3,3 sekuntia.

– Päivästä on tulossa kovaa taistelua, mutta tämä oli vasta ensimmäinen pätkä, joten se on ihan okei. Katsotaan mitä saamme aikaiseksi koko päivän mitassa. En löytänyt vauhtia tälle pätkälle eikä pito ollut kauhean hyvä. Pitää vain säätää sitä vähän ja kaikki menee hyvin, Fourmaux pohti.