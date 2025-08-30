Kalle Rovanperälle kovaa puhetta Hyundai-leiristä

Paraguayn MM-rallin johtopaikan Kalle Rovanperälle menettänyt Adrien Fourmaux aikoo ottaa omansa takaisin.

Hyundai-kuski johti sorakisaa perjantain kuudennen erikoiskokeen jälkeen 5,5 sekunnilla, mutta hävisi perjantain viimeistä edellisellä pätkällä kärjelle lähes 19 sekuntia renkaan tyhjenemisen takia.

Kalle Rovanperä otti kisan kärkipaikan haltuunsa ja johti yötauolle lähdettäessä kisaa seitsemällä sekunnilla ranskalaiseen nähden. Ott Tänak on aivan Hyundai-tallikaverinsa Fourmaux’n kannassa kolmantena.

– Iltapäivä oli meiltä kyllä hyvä, mutta meillä oli kaksi rengasrikkoa, jotka olivat siinä mielessä onnekkaita, että ensimmäinen tapahtui puolitoista ja toinen kolme ja puoli kilometriä ennen maalia, Fourmaux hymyili päivän päätteeksi.

– Menetimme siis aikaa, mutta onnistuimme silti pitämään toisen sijan.

Toisella kerroista Fourmaux osui keskelle pimeää mutkaa ilmestyneeseen kiveen.

– Olin jo kääntänyt auton mutkaan ja näin, että kivi oli siellä, ja ”äääää”. Sitten oli liian myöhäistä, Fourmaux kertoi värikkääseen tyyliinsä.

Fourmaux on tyytyväinen saadessaan jatkaa hyvältä ajopaikalta lauantaina. Isompi tappio olisi tiennyt huonompaa lähtövuoroa.

– Erot ovat todella pienet, ja meillä oli hyvää vauhtia (perjantai) aamuna, joten jos pätkät sujuvat samaan tapaan, voimme ottaa Kallen kiinni. Aiomme todellakin yrittää sitä, Fourmaux sanoi Rovanperän johdosta.

