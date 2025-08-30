Urheilu
Kalle Rovanperä ilahtui – yhdestä asiasta

Julkaistu 30.08.2025 06:30
Ilari Savonen

Kalle Rovanperä johtaa Paraguayn MM-rallia, vaikka hänen ei… pitänyt johtaa.

Rovanperä menetti rallin kärkipaikkansa perjantain ensimmäisen ajorupeaman yhteydessä. Hyundain Adrien Fourmaux oli kärjessä aina päivän viimeisen pitkän pätkän loppuvaiheille asti. Dramaattinen rengasrikko tiputti hänet kuitenkin toiseksi.

Fourmaux on vain 7,1 sekunnin päässä Rovanperästä ennen lauantain ajorupeamaa.

– Meiltä puuttui vauhtia monissa eri kohdissa, mutta toisaalta pysyimme ongelmien ulkopuolella. Monet kokivat rengasrikkoja ja erinäköisiä ongelmia. Pätkät olivat aika haastavia, kun ne vedettiin nyt ensimmäistä kertaa. Yritin ajaa kovaa, mutta meillä ei oikein ollut sitä varten nopeutta. Toisaalta tuo oli virheetön päivä ja se tuotti tulosta, Rovanperä mietti päivän päätteeksi.

Yksi asia ilahdutti rallin kaksinkertaista maailmanmestaria.

– Olen tietenkin onnellinen siitä, että saan lähteä ladulle viimeisenä autona, Rovanperä hymähti, jatkaen seuraavasta ajopäivästä:

– Uskoisin, että lauantaina joutuu paljon suurempiin putsaushommiin kuin nyt. Toivotaan, että pystymme käyttämään hyödyksi tuon lähtöpaikan. Yritämme samaan aikaan löytää pieniä juttuja autosta, jotta tuntuma paranee. Meillä oli hieman tasapainon kanssa vaikeuksia ja auto hieman yliohjasi. Täällä pitää kuitenkin päästä vahvasti ulos mutkista pitkille suorille. En oikein pystynyt tekemään tuota nyt, Rovanperä perkasi.

Rovanperä jahtaa toista perättäistä MM-rallin voittoaan, sillä hän oli ykkönen elokuun alussa Jyväskylässä.

