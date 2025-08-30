Urheilu
Juha Kankkunen ei voinut kuin naurahtaa

1:04imgJuha Kankkunen perkasi Paraguyan MM-rallin avausta: "Aika mielenkiintoinen päivä"
Julkaistu 31 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Paraguayn MM-ralli alkoi Toyotan kannalta varsin värikkäästi.

Kalle Rovanperä nousi yllättäen kärkeen, Sami Pajarille riipaiseva takaisku – näin Paraguyan MM-rallin perjantai eteni

Toyotan tämän viikonlopun tallipäällikkö Juha Kankkunen ei voinut kuin naurahtaa perjantain vetojen päätteeksi.

– Aika mielenkiintoinen päivä, Kankkunen hörähti.

– Kaikennäköistä tapahtui. ”Sebillä” (Sebastien Ogier) oli rengasrikko heti aamulla, mutta hän on silti mukana taistelussa. Pitkät pätkät olivat vaikeita meille, kun ”Taka” (Takamoto Katsuta) ajoi ulos ja Samin (Pajari) piti vaihtaa rengas. Silti, käynnissä on varsin mielenkiintoinen mittelö. Meillä on kolme autoa kuuden parhaan joukossa. Sama juttu Hyundailla. Jännitettävää riittää, Kankkunen perkasi.

Toyotan Kalle Rovanperä johtaa rallia, kun taas Ogier on neljäntenä ja Elfyn Evans on viidentenä.

Kärjessä Rovanperällä on 7,1 sekunnin kaula Hyundain Adrien Fourmauxiin ja 7,6 sekunnin kaula Ott Tänakiin nähden.

Miten Toyota meinaa lähestyä Paragyan rallin lauantain ajopäivää? Siitä lisää jutun yläreunan videolta.

