Hämmentävä näky Ott Tänakista ja WRC-väläyttäjästä – asiantuntija ripitti: "Vähän pitäisi miettiä"

Hyundain Ott Tänak ja Adrien Fourmaux kokivat pahoja vaikeuksia Paraguayn MM-rallin toiseksi viimeisellä erikoiskokeella.
MTV seuraa: Kalle Rovanperä säväytti, sitten nähtiin dramaattisia käänteitä – Paraguayn MM-ralli huipentuu
Ott Tänak, joka koki erikoiskokeella myös rengasrikon, jäi maalissa Toyotan Kalle Rovanperän pohja-ajasta 11,4 sekuntia. Toisella Hyundai-kuljettajalla Adrien Fourmauxilla ero kasvoi 12,3 sekuntiin.
Tänak ja Fourmaux vetivät molemmat kovalla riskillä Bella Vistan pätkällä olleeseen vesiesteeseen, minkä myötä heidän autonsa hyytyivät hetkellisesti.
MTV Urheilun ralliasiantuntija Riku Tahko seurasi hämmentyneenä tapahtumia.
– Fourmauxin tilanteesta pitää sanoa se, että tuo on pikkuisen kuljettajan huolimattomuudesta kiinni. Fourmaux on totta kai hyökännyt joka ikisen metrin tänään, mutta täytyy sanoa, että vähän pitäisi miettiä, Tahko aloitti, jatkaen perään:
– Aika varomattomasti ajoi sinne (vesiesteeseen).
Viikonlopun aikana kovasti väläytellyt Fourmaux on yhä rallissa toisena. Hän menetti kuitenkin runsaasti aikaa vesiestevierailuun. Samassa yhteydessä Toyotan Elfyn Evans nousi hänen kantaansa.
Evans on vain 3,3 sekunnin päässä Fourmauxista rallin kokonaistilanteessa, kun jäljellä on vielä power stage -erikoiskoe.
