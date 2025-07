Rovanperä taipui taas sensaatiokuskille, Tänakin "sipulikeitto kiehuu" – MTV seuraa Viron MM-rallia

Viron MM-rallissa ajetaan lauantaina yhdeksän erikoiskoetta ja kaikkiaan 125,76 erikoiskoekilometriä. MTV Urheilu seuraa sorarallin toista kokonaista ajopäivää tässä artikkelissa.

Kisan ensimmäinen kokonainen ajopäivä tarjosi yllätyksiä. Kisan johdossa perjantain jälkeen oli Toyotan Rally1-autossa ensi kertaa istuva Oliver Solberg 12,4 sekunnin erolla Hyundain Ott Tänakiin.

Toyotan suomalaisilla oli vaikea perjantaipäivä. Kalle Rovanperä kaasutteli suosikkikisassaan neljännelle sijalle, Sami Pajari valahti teknisten ongelmienkin seurauksena 8. sijalle.

Viron MM-rallin lauantain ohjelma:

9.16 EK10 Kanepi 1 (17,43 km) 10.54 EK11 Raanitsa 2 (21,45 km) 11.47 EK12 Kanepi 2 (17,43 km) 13.22 Huolto D, Raadi (40 min) 15.05 EK13 Otepää 1 (11,15 km) 16.00 EK14 Karaski 1 (11,97 km) 17.35 EK15 Otepää 2 (11,15 km) 18.30 EK16 Karaski 2 (11,97 km) 19.51 EK17 Tartu Vald 2 (1,76 km) 20.26 Huolto E, Raadi (45 min)

Viron MM-rallin kokonaistilanne 9/20 EK:ta:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Oliver Solberg Toyota 1:16:39,6 2. Thierry Neuville Hyundai +16,3 3. Ott Tänak Hyundai +18,8 4. Kalle Rovanperä Toyota +24,4 5. Adrien Fourmaux Hyundai +38,8 6. Takamoto Katsuta Toyota +39,4 7. Elfyn Evans Toyota +48,8 8. Sami Pajari Toyota +1:19,8 9. Martins Sesks M-Sport +1:30,9 10. Joshua McErlean M-Sport +2:01,6 11. Gregoire Munster M-Sport +2:18,6

Viron MM-rallin lauantain seuranta:

EK10 Kanepi 1 (17,43 km)

Klo 9.22: Sesks taas alkuosan väliajoissa nopein M-Sport-kuski.

Klo 9.15: Aikataulu on tiukka. Päivän toinen ek käyntiin.

EK9 Raanitsa 1 (21,45 km)

Klo 9.11: Alla video Tänakin tilanteesta heinäpaalin kanssa.

0:43 Ott Tänakilla tilanne heti lauantaiaamuna: Heinäpaali saa kyytiä.

Klo 9.08: Alla ek:n tulokset Rally1-kuskien osalta.

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Oliver Solberg Toyota 10.06,2 2. Thierry Neuville Hyundai +2,1 3. Kalle Rovanperä Toyota +4,3 4. Ott Tänak Hyundai +6,4 5. Elfyn Evans Toyota +7,4 6. Adrien Fourmaux Hyundai +9,0 7. Takamoto Katsuta Toyota +9,4 8. Sami Pajari Toyota +14,7 9. Martins Sesks M-Sport +19,5 10. Joshua McErlean M-Sport +31,6 11. Gregoire Munster M-Sport +38,0

Klo 9.03: Ihmemies Solberg täräyttää taas pohja-ajan, tällä kertaa 2,1 sekunnin erolla Neuvilleen. Ruotsalaisen kokonaisjohto kasvaa.

– Yritin autossa muutamia juttuja. Takapää on loistava, mutta auto aliohjaa. Olen kuitenkin todella iloinen, ensi kertaa kyseisen ek:n kisassa ajanut Solberg kommentoi.

Klo 9.00: Virheen tehnyt Tänak jää maalissa 4,3 sekuntia Neuvillelle, myös Rovanperä on nopeampi.

– Tein virheen kahdessa mutkassa jarrutuksessa irtosoran seurauksena, turhautunut Tänak kommentoi.

– Kuuluisa sipulikeitto kiehuu, asiantuntija Janne Ferm totesi nähtyään Tänakin reaktiot maalissa.

Klo 8.59: Solberg jatkaa siitä, mihin eilen jäi. Ruotsalainen on nopein väliajoissa.

Klo 8.57: Tv-kuva paljastaa, että Tänakilla on ollut tilanne pätkän avauspuolikkaalla. Hurjassa vauhdissa ollut virolainen menee mutkan pitkäksi ja törmää heinäpaaliin. Hän menetti siinä noin vajaat 10 sekuntia.

Samalla Neuville on maalissa 2,2 sekuntia Rovanperää nopeampana.

– Huima pätkä. Melkein spinnasin yhdessä mutkassa. Ajaminen oli hauskaa, mutta niin veitsenterällä menoa, Neuville kommentoi.

Klo 8.54: Rovanperä alittaa Evansin kellotuksen 3,1 sekunnilla. Ainakin Neuville ja Tänak ovat takana vielä kovemmassa kyydissä.

– En sanoisi, että tuntuma on yhtään parempi kuin eilen. Meillä on hieman parempi lähtöpaikka tänään, niin katsotaan jos se auttaa, Rovanperä kommentoi.

Klo 8.51: Evansin aika kestää Katsutan sekä Fourmaux'n hyökkäykset.

Klo 8.50: Rovanperä tulee puolivälissä kovinta kyytiä, 1,5 sekuntia Evansin alle. Neuville on kuitenkin pätkän alussa suomalaista nopeampi.

Klo 8.46: Evans tulee maaliin 7,3 sekuntia kovempaa kuin Pajari. Alun väliajoissakin Evansin kyyti kestää hyvin takana tuleviin nähden.

– Auto toimii nyt paremmin kuin eilen. Olen iloinen siitä, Evans totesi.

Klo 8.42: Pajari alittaa Sesksin ajan 4,8 sekunnilla. Takaa tullaan kovempaa, kun tie putsaantuu.

– En ajanut mitään hullua vauhtia. Yritän vähän parantaa seuraavalla ek:lla. Yritämme vain lyötää hyvä rytmin, Pajari kommentoi.

– Hyvää, rauhallista ajamista, asiantuntija Ferm luonnehtii.

Klo 8.40: Sesks on maalissa selkeästi nopein M-Sport-kuski, McErlean jää 12,1 sekunnin päähän.

Klo 8.38: Pajarin ero Sesksiin on pysynyt nyt kolmessa sekunnissa. Evans on hieman suomalaista nopeampi väliajoissa.

Klo 8.34: Pajari on toisessa väliajassa jo 3,0 sekuntia Sesksiä nopeampi.

Klo 8.31: M-Sport-kuskeista ensimmäisten väliaikojen perusteella parhaassa vauhdissa on Martins Sesks.

Klo 8.23: Kisa on käynnissä! Gregoire Munster ensimmäisenä tielle. Pajari starttaa neljäntenä, Rovanperä kahdeksantena ja Solberg Rally1-kuskeista viimeisenä.

Klo 8.22: Päivän avaus-ek on kisan nopein. Reitille on tehty myös keskinopeutta laskevia lenkkejä. Ja tien pinta vaihtelee pitkin pätkää, joten kuskeilla on edessään kunnon haaste heti lauantaina aluksi.

Ennakointi:

Klo 8.15: Kakkosluokassa parhaana suomalaisena on Roope Korhonen kolmantena. Hänen eronsa kärkeen ja virolaiskuski Robert Virvekseen on 1.00,5. Lauri Joona haastaa Korhosta neljäntenä vain 5,5 sekunnin päässä.

Klo 8.04: Palataan vielä hetkeksi eiliseen Toyotan suomalaiskuskien kommenttien kautta. Ei se putkeen mennyt.

1:57 Kalle Rovanperä selvitti paradoksia: "On oikeasti nopeampaa kelloon."

1:49 Sami Pajarin vika osoittautui yllättäväksi: "En minä ihan vain kuvitellut."

Klo 8.00: Huomenta, rallikansa! Kisan toinen kokonainen ajopäivä starttaa kello 8.23.

Isoja teemoja lauantaihin: Jatkuuko Oliver Solbergin lento debyytissään Toyotan Rally1-autolla? Saako Kalle Rovanperä edes pientä parannusta ongelmiinsa? Korjaantuuko Sami Pajarin kurssi?