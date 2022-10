Rovanperälle kitkerä takaisku päivän viimeisellä pätkällä – MTV seurasi Katalonian MM-rallin lauantaita

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Lauantaina ajettiin kaikkiaan kuusi pätkää. Seitsemän oli suunniteltu, mutta Gus Greensmithin täräytettyä EK11:lla kaiteeseen, peruttiin kyseinen pätkä. Sebastien Ogier on vahvassa vireessä. Ranskalainen vei kolme EK:ta nimiinsä lauantaina. Kalle Rovanperä lähti päivän viimeiselle etapille 0,4 sekunnin etumatkalta Thierry Neuvilleen, ja joutui lopulta taipumaan belgialaiselle kakkossijan osalta.

Päätöspäivään Rovanperä lähtee siis sijalta kolme. Toyota on kiinni valmistajatallien maailmanmestaruudessa ennen päätöspäivää.

TILANNE 15/19 EK:N JÄLKEEN:

EK15 Salou – 2,15 km

Klo 20.08: Rovanperä kaasuttaa maaliin. Niin tässä nyt käy, että Neuville paahtaa kokonaiskisassa ohi. Suomalainen jää Neuvillesta 1,8 sekuntia tällä pätkällä, ja belgialainen on nyt kisan kakkonen 1,4 sekunnin erolla.

Klo 20.06 : Nyt Neuville maalissa. Belgialainen siis vain 0,4 sekuntia kokonaiskisassa Rovanperää perässä. 2.27,1 on nyt se aika, jolla hän haastaa Rovanperää kakkossijasta lauantain päätteeksi. Suomalaisen vastausta odotellaan.

Klo 19.43 Serderidis matkalla. Jarrutus menee pitkäksi. Peli siis avattu. Tämä on todella lyhyt EK. Pari minuuttia per auto. Serderidisin aika 2.48,9.

Klo 19.24: Jahas, vartin päästä laitetaan rallipäivä pakettiin. Neuvillella on ennakkoon etulyöntiasema Rovanperään nähden, belgialainen on ollut napakassa vireessä lyhyillä yleisöerikoiskokeilla. Klo 19.40 starttaillaan.

EK14 El Montmell 2 – 24,18 km

– It was proper shit one, suomalainen heitti.