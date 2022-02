Kalle Rovanperällä on useita kysymysmerkkejä Ruotsissa – "Ei auta kuin toivoa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Ei auta kuin toivoa, että keli olisi puolellani tällaisessa tilanteessa. Jos sataa ja lämpötila on lähellä nollaa, tie jäänee pehmeäksi. Jos taas on kova pakkanen, se voi kovettua, Rovanperä valottaa.

– Jos olosuhteet eivät ole minun kannaltani hyvät perjantaina, voittokamppailua on varmasti vaikeaa tavoitella. Jos olosuhteet ovat suosiolliset, niin sitten yritetään olla mahdollisimman hyvin mukana podium-kamppailussa.

– En usko, että hirveästi kannattaa varmistella tässä vaiheessa kautta. Toki tilanne on nyt se, että jos keli ei ole meille hyvä, kannattaa yrittää puolustella kohtuullinen sijoitus perjantain jälkeen, Rovanperä toteaa.

Monte Carlon MM-rallin testeissä Rovanperältä jäi kunnon ajofiilis uupumaan ja se näkyi alkukisasta erittäin kehnoina aikoina. Rovanperä toivoo, että tilanne on nyt toinen, joskin uuden Rally1-auton kanssa riittää vielä kysymysmerkkejä.

– Jos on yhtä hankala aloitus kuin Montessa, tulee tosi tuskainen viikonloppu. Aina on tavoitteena, että voisi ajaa kilpaa kisan alusta saakka. En pysty kuitenkaan sanomaan, että olisi täysin varma tunne ja luotto autoon. Pari päivää on vain testattu lumella, joten ei ole varmuutta, että säädöt ovat hyvät, Rovanperä tunnustaa.