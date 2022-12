Kalle Rovanperää juhlittiin kansanjuhlassa – vanhat mestarit hehkuttivat: "Valtikka on saatu takaisin"

Yleisöllä oli tapahtumaan vapaa sisäänpääsy ja paikalle oli löytänyt mukava määrä ihmisiä juhlistamaan maailmanmestareita. Vaikka suomalaiskaksikkoa on pyöritetty juhlasta ja gaalasta toiseen, oli yleisöjuhla kotikaupungissa Rovanperälle ja Halttuselle mieleen.

– Fiilikset ovat ihan huikeat. Onhan tämä mahtava juttu, että tällainen tapahtuma on meille järjestetty, Rovanperä tunnelmoi Rallit.fille.

– Tunnelmat ovat vähän rennommat kuin muualla. Juhla on myös tehty yleisöä ja faneja varten, mikä tekee tästä erityisen.

Perjantain juhlahumun laskeuduttua on Rovanperällä ja koko Toyotan tiimillä vielä oman tallin pikkujoulut, mutta sen jälkeen on aika aloittaa akkujen lataaminen kohti rallikautta 2023.

Kankkunen ja Mäkinen hehkuttivat nuorta manttelinperijää

– Kallellahan on ollut pikkupojasta pitäen hirmuinen tahtotila ajaa autolla. Iso kiitos kuuluu Harrille (isä Rovanperä), sillä hän teki hänelle autot ja päästi pojan ajamaan koko ajan. Harrilla on ollut iso rooli tässä kokonaisuudessa.

Laukaalainen Juha Kankkunen on Mäkisen tavoin nelinkertainen rallin maailmanmestari Keski-Suomesta. Kankkunen oli mielissään, kun rallivaltikka saatiin takaisin kotimaakuntaan.

– Onhan näitä jo odoteltu, kun Tommi on edellinen keskisuomalainen mestari. Siitähän on jo valovuosia aikaa. Valtikka on saatu takaisin Suomeen ja nimenomaan Keski-Suomeen. Se lämmittää meidän kaikkien sydäntä, Kankkunen hehkutti.