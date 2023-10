Rovanperän kartturi Halttunen letkautti mestaruusjuhlien kestosta: "Ei minulle siitä huonoa omatuntoa tule"

– Fiilis on upea. Tätä on vaikea sanoin kuvailla.

Halttusen mukaan myös äärimmäisen rauhallisesta luonteesta tunnettu Rovanperä on kehittynyt kilpailijana sitten viime vuoden.

– Kalle on kehittynyt viime vuodesta, miten hän eri tilanteet osaa hallita.

Jonne Halttunen on täydellinen aisapari Kalle Rovanperälle – näin mestarikartturi kommentoi menestyksekästä yhteispeliä.

Halttusen mukaan yhteistyö 23-vuotiaan kuljettajatähden kanssa on ollut luontevaa.

– Meillä on tällä hetkellä aika toimiva kombinaatio. Kalle hoitaa oman hommansa ja minä omani. Meidän ei tarvitse paljon keskustella, miten hommat hoidetaan. Pystymme myös molemmat auttamaan toisiamme tietyissä asioissa. Tämä ei ole sellaista puurtamista, mitä voisi olla.

– Olo on tosi helpottunut. Tämä kausi on ollut tosi paljon stressaavampi ja vaikeampi. Paljon enemmän on ollut kilpailua. Jos katsoo alkukautta, niin oli tosi tasaista ensimmäiset neljä rallia. Sen jälkeen tilanne alkoi vähän aukeamaan, Halttunen kertoi.