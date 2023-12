Kalle Rovanperä puuskahti: "Pikku hiljaa alkaa riittämään"

– Niin vähän on täällä pitoa ja ei ole kunnon piikkejä alla, joten ei ihan hirveitä stuntteja voinut tehdä. Ihan kiva se on silti luisutella, Rovanperä naureskeli MTV Urheilulle.

Rovanperän ja Halttusen mestaruus varmistui jo puolitoista kuukautta sitten, mutta kiirettä on piisannut. Marraskuussa ajettiin Toyotan kotikisa Japanissa ja sen jälkeen kaksikko on pokkaillut pystejä siellä täällä.

– Aika tiukka viimeinen kuukausi on ollut. Pikku hiljaa alkaa riittämään. Kaikesta mitä on tätä ennen ollut, niin kyllähän tämä tuntui parhaimmalta. Mahtavaa nähdä, kun on meidän omat fanimme täällä paikan päällä, Rovanperä hehkutti.

– On ollut raskasta. Siitä asti on menty, kun Japaniin lähdettiin. Melkein samalla reissulla on sen jälkeen oltu. Ei ole hirveästi ehtinyt pysähtymään ja nyt on vielä parit pikku joulutkin välissä. Sitten alkaa onneksi loma ja sitä molemmat odotamme, mestarikartturi summasi.