Kalle Rovanperä päästettiin irti – suomalaistähti heitti heti haasteen mestarille

Kalle Rovanperä aloitti tiistaina Toyotan testirupeaman rallin MM-kauden 2025 avauskisaa varten.

Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen palaavat takaisin täyden kauden kuljettajiksi ja lähtevät tavoittelemaan kolmatta maailmanmestaruuttaan. Jahti käynnistyy kahden viikon kuluttua, kun kausi starttaa ikonisella Monte Carlon osakilpailulla.

Rovanperä pääsi ajamaan Monte Carloon valmistavan testinsä talvisissa olosuhteissa ranskalaisilla asvalttiteillä. Tarjolla oli niin jäätä, lunta, sohjoa kuin kuivaa asvalttiakin, kun Rovanperä haki säätöjä Toyota GR Yaris Rally1 -autoon.

Rovanperän olemuksesta huokui, että hän on valmiina taistoon kevyemmän vuoden jälkeen.

– On makeaa tulla takaisin ajamaan täysi kausi, Rovanperä virkkoi testipäivänsä lomassa.

– Monte on aina todella vaikea avauskisa. Tänä vuonna kaikilla on uudet renkaat, ja se on aika iso juttu. Kaikkien pitää oppia uudet renkaat kaikenlaisissa olosuhteissa, joten tästä tulee mielenkiintoista, Rovanperä viittasi siihen, että Hankook aloittaa nyt rallin MM-sarjan virallisena rengastoimittajana.

Rovanperä voitti rallin maailmanmestaruuden vuosina 2022 ja 2023. Viime vuonna Toyotan suomalaistähti ajoi vain puolet kauden MM-ralleista, sillä hän halusi hieman ladata akkujaan ja kokeilla taitojaan myös rata-autoilun puolella.

Hyundain Thierry Neuville nappasi viime vuonna uransa ensimmäisen rallin maailmanmestaruuden.

– Thierry on ollut viime vuodesta lähtien se kaveri, joka pitää lyödä. Kaikki jahtaavat nyt häntä, ja niin mekin jahtaamme, Rovanperä heitti haasteen belgialaismestarille.

– Tämä on meille erilainen tilanne, kun olemme nyt jahtaamassa häntä. Katsotaan, kuinka siinä käy ja kuka voittaa kamppailun.

Rovanperä vaihtaa vielä hetkeksi lajia ennen rallikauden alkua, sillä hän osallistuu Dubaissa 24 tunnin kestävyyskisaan tulevana viikonloppuna. Monte Carlon MM-ralli on ohjelmassa 23.-26. tammikuuta.